Следующий сезон ОХЛ стартует 7 октября

Юниорская лига Онтарио объявила, что следующий регулярный чемпионат стартует 7 октября, информирует пресс-служба лиги.

Хоккейная лига Онтарио отменила проведение всего сезона-2020/21 из-за опасений, связанных с коронавирусом.

Изначально сезон ОХЛ должен был стартовать 4 февраля, но в конце декабря было объявлено о его переносе.