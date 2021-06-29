Следующий сезон ОХЛ стартует 7 октября
22:25
Юниорская лига Онтарио объявила, что следующий регулярный чемпионат стартует 7 октября, информирует пресс-служба лиги.
Хоккейная лига Онтарио отменила проведение всего сезона-2020/21 из-за опасений, связанных с коронавирусом.
Изначально сезон ОХЛ должен был стартовать 4 февраля, но в конце декабря было объявлено о его переносе.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
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