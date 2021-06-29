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Следующий сезон ОХЛ стартует 7 октября

22:25

Юниорская лига Онтарио объявила, что следующий регулярный чемпионат стартует 7 октября, информирует пресс-служба лиги.

Хоккейная лига Онтарио отменила проведение всего сезона-2020/21 из-за опасений, связанных с коронавирусом.

Изначально сезон ОХЛ должен был стартовать 4 февраля, но в конце декабря было объявлено о его переносе.

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Иван Шитик все материалы автора

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