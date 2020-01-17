Славин заменит Хэмилтона на Матче звезд НХЛ

Защитник «Каролины» Джейкоб Славин поедет на Матч всех звезд НХЛ. Он заменит своего партнера по команде Дуги Хэмилтона, который получил серьезную травму, сообщает официальный сайт лиги.

У Хэмилтона подозрение на перелом малой берцовой кости. Если диагноз подтвердится, то защитник, скорее всего, пропустит остаток сезона.