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Славин заменит Хэмилтона на Матче звезд НХЛ

20:16
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Защитник «Каролины» Джейкоб Славин поедет на Матч всех звезд НХЛ. Он заменит своего партнера по команде Дуги Хэмилтона, который получил серьезную травму, сообщает официальный сайт лиги.

У Хэмилтона подозрение на перелом малой берцовой кости. Если диагноз подтвердится, то защитник, скорее всего, пропустит остаток сезона.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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