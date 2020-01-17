Славин заменит Хэмилтона на Матче звезд НХЛ
20:16
Защитник «Каролины» Джейкоб Славин поедет на Матч всех звезд НХЛ. Он заменит своего партнера по команде Дуги Хэмилтона, который получил серьезную травму, сообщает официальный сайт лиги.
Congrats to @Jslavin74 on his first #NHLAllStar selection! pic.twitter.com/2SYuVGEcZ5— Carolina Hurricanes (@Canes) January 17, 2020
У Хэмилтона подозрение на перелом малой берцовой кости. Если диагноз подтвердится, то защитник, скорее всего, пропустит остаток сезона.
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