Слафковски — о драфте «Монреалем» под первым номером: «Не могу поверить, что это произошло на самом деле»

Форвард Юрай Слафковски поделился впечатлениями от драфта НХЛ-2022, где был выбран «Монреалем» под общим первым номером.

«Это невероятно. Я до сих пор не могу поверить, что это произошло на самом деле. Это особенный момент в моей жизни», — приводит слова Слафковски официальный сайт НХЛ.

18-летний хоккеист стал первым в истории НХЛ словаком, которого выбрали на драфте первым пиком. Ранее игроком из Словакии с самым высоким пиком на драфте был Мариан Габорик, которого в 2000 году «Миннесота» выбрала под третьим номером.

Слафковски является MVP и лучшим снайпером Олимпиады-2022. На его счету 7 заброшенных шайб в 7 матчах турнира.