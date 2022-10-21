Слафковски о первой шайбе в НХЛ: «Я даже не помню, как забил»
Форвард «Монреаля» Юрай Слафковски прокомментировал первую заброшенную шайбу за команду в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (6:2).
«Я даже не помню, как забил гол. Я просто поехал праздновать, потому что я думаю, что празднование — лучшая часть гола. Я был больше сосредоточен на этом, чем на заброшенной шайбе. Думаю, что после моего первого гола в НХЛ не могло произойти ничего лучше, чем-то, что произошло на арене. Это потрясающе», — приводит слова Слафковски официальный сайт НХЛ.
18-летний словак провел 5 матчей в текущем сезоне и набрал 1 (1+0) очко. Он был выбран первым номером на драфте-2022.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Питтсбург
|4
|3
|1
|7
|2
|Рейнджерс
|5
|3
|2
|7
|3
|Каролина
|4
|3
|1
|6
|4
|Филадельфия
|4
|3
|1
|6
|5
|Нью-Джерси
|4
|2
|2
|4
|6
|Айлендерс
|4
|2
|2
|4
|7
|Вашингтон
|5
|2
|3
|4
|8
|Коламбус
|5
|2
|3
|4
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|5
|4
|1
|8
|2
|Флорида
|4
|3
|1
|6
|3
|Баффало
|4
|3
|1
|6
|4
|Монреаль
|5
|3
|2
|6
|5
|Торонто
|5
|3
|2
|6
|6
|Детройт
|3
|2
|1
|5
|7
|Оттава
|4
|2
|2
|4
|8
|Тампа-Бэй
|4
|1
|3
|2
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|4
|3
|1
|7
|2
|Колорадо
|4
|2
|2
|5
|3
|Нэшвилл
|6
|2
|4
|5
|4
|Сент-Луис
|2
|2
|0
|4
|5
|Виннипег
|4
|2
|2
|4
|6
|Чикаго
|3
|1
|2
|2
|7
|Миннесота
|4
|1
|3
|2
|8
|Аризона
|4
|1
|3
|2
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|5
|4
|1
|8
|2
|Калгари
|4
|3
|1
|6
|3
|Лос-Анджелес
|6
|3
|3
|6
|4
|Эдмонтон
|4
|2
|2
|4
|5
|Сиэтл
|5
|1
|4
|4
|6
|Анахайм
|5
|1
|4
|3
|7
|Ванкувер
|5
|0
|5
|2
|8
|Сан-Хосе
|6
|1
|5
|2
|21.10
|02:00
|
Бостон – Анахайм
|2 : 1 Б
|21.10
|02:00
|
Коламбус – Нэшвилл
|5 : 3
|21.10
|02:00
|
Монреаль – Аризона
|6 : 2
|21.10
|02:00
|
Оттава – Вашингтон
|5 : 2
|21.10
|02:00
|
Питтсбург – Лос-Анджелес
|6 : 1
|21.10
|02:00
|
Рейнджерс – Сан-Хосе
|2 : 3 ОТ
|21.10
|02:00
|
Торонто – Даллас
|3 : 2 ОТ
|21.10
|02:30
|
Айлендерс – Нью-Джерси
|1 : 4
|21.10
|03:00
|
Миннесота – Ванкувер
|4 : 3 ОТ
|21.10
|04:00
|
Калгари – Баффало
|3 : 6
|21.10
|04:00
|
Эдмонтон – Каролина
|6 : 4
|21.10
|05:00
|
Вегас – Виннипег
|5 : 2
|И
|О
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|5
|11
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|4
|10
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|4
|9
|И
|Г
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|4
|6
|
|
Андрей Свечников
Каролина
|4
|6
|
|
Алекс Так
Баффало
|4
|5
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|3
|1.00
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|1
|1.00
|
|
Антти Раанта
Каролина
|1
|1.00