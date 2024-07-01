Слафковски подписал новый контракт с «Монреалем» на 60 миллионов долларов

Форвард «Монреаля» Юрай Слафковски подписал новый контракт, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 20-летним словаком рассчитано на восемь лет, по которому он получит 60,8 миллиона долларов.

В минувшем сезоне Слафковски провел 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 50 (20+30) очков.