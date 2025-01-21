Скотти Боумэн: «У Демидова есть шанс стать звездой НХЛ. В Монреале его примут хорошо»
Легендарный тренер Скотти Боумэн, девять раз выигрывавший Кубок Стэнли, пять из которых — во главе «Монреаль Канадиенс», в интервью RG.org оценил перспективы форварда СКА Ивана Демидова, задрафтованного в прошлом году под пятым номером клубом из Монреаля.
— Сейчас у клубов НХЛ нет такой возможности проводить скаутинг российских игроков, как это было лет десять назад, — сказал Боумэн. — Их представители не так часто ездят в Россию, чтобы своими глазами посмотреть на них — хотя это сильная лига. Но у некоторых команд есть хорошие скауты на месте — в ряде случаев это их бывшие российские игроки, которым клубы доверяют. Кто-то доверяет больше, и это приводит к высокому выбору на драфте.
Так, Демидов был высоко оценен, и «Монреаль» взял его под пятым номером просто на основании просмотров видео и того, как он играл за сборную на турнирах U-18, после чего случились санкции. Все команды знали, что он будет хорошим игроком, но ряд из них предпочел его не выбирать, будучи обеспокоенным, сможет ли он приехать в НХЛ и когда это произойдет.
Но иногда риск приводит к вознаграждению, и, думаю, у Ивана есть шанс стать звездой. Монреаль — Мекка хоккея, клуб довольно много страдал за последние два десятилетия, но, похоже, сейчас они делают правильные ходы. У них есть несколько хороших игроков в системе, и Демидов — один из них.
Думаю, он поедет в Монреаль и будет наслаждаться этой культурой, тем фактом, что это единственная команда в городе и провинции в главных североамериканских лигах. Там нет клубов из МЛБ, НФЛ, НБА. Хоккей там — безусловный спорт номер один. И если он решит поехать и подписать контракт с «Монреалем», его хорошо примут. Вероятно, это произойдет в ближайшее время. У них в истории было так много звезд, что болельщики ждут людей, на которых они снова смогут посмотреть и получить удовольствие, — сказал 91-летний тренер.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|46
|31
|15
|67
|2
|Каролина
|47
|28
|19
|59
|3
|Нью-Джерси
|49
|26
|23
|58
|4
|Коламбус
|47
|22
|25
|51
|5
|Рейнджерс
|46
|22
|24
|48
|6
|Филадельфия
|47
|21
|26
|48
|7
|Питтсбург
|49
|20
|29
|48
|8
|Айлендерс
|46
|19
|27
|45
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|48
|30
|18
|62
|2
|Флорида
|47
|27
|20
|57
|3
|Тампа-Бэй
|45
|25
|20
|53
|4
|Оттава
|46
|24
|22
|52
|5
|Бостон
|48
|23
|25
|52
|6
|Монреаль
|46
|23
|23
|50
|7
|Детройт
|46
|21
|25
|46
|8
|Баффало
|46
|17
|29
|39
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|48
|31
|17
|65
|2
|Миннесота
|47
|28
|19
|60
|3
|Даллас
|46
|29
|17
|59
|4
|Колорадо
|48
|28
|20
|57
|5
|Сент-Луис
|48
|23
|25
|50
|6
|Юта
|46
|20
|26
|47
|7
|Нэшвилл
|45
|16
|29
|39
|8
|Чикаго
|47
|15
|32
|34
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|47
|29
|18
|62
|2
|Эдмонтон
|46
|29
|17
|61
|3
|Лос-Анджелес
|44
|25
|19
|55
|4
|Калгари
|45
|22
|23
|51
|5
|Ванкувер
|45
|20
|25
|50
|6
|Сиэтл
|48
|21
|27
|45
|7
|Анахайм
|46
|18
|28
|42
|8
|Сан-Хосе
|49
|14
|35
|34
|21.01
|00:05
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Сиэтл – Баффало
|6 : 4
|21.01
|02:00
|
Вегас – Сент-Луис
|4 : 5 Б
|21.01
|03:30
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Торонто – Тампа-Бэй
|5 : 3
|21.01
|03:30
|
Айлендерс – Коламбус
|3 : 1
|21.01
|04:30
|
Чикаго – Каролина
|3 : 4 ОТ
|21.01
|05:30
|
Юта – Виннипег
|5 : 2
|21.01
|06:30
|
Лос-Анджелес – Питтсбург
|1 : 5