Бывший тренер «Вашингтона», «Рейнджерс» и «Коламбуса» Скотт Арниэл войдет в тренерский штаб «Виннипега». Он займет должность одного из помощников главного тренера, сообщает The Atletic.

Основным кандидатом на пост главного тренера остается Барри Тротц. Однако у него также есть предложения от «Вегаса», «Далласа», «Детройта» и «Филадельфии».

Напомним, что исполняющий обязанности главного тренера «Виннипега» Дэйв Лаури покинул клуб после завершения сезона для «Джетс».

В декабре главный тренер «Виннипега» Пол Морис принял решение уйти в отставку. Он работал с командой с 2014 года.