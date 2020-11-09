Скончался четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Хоуи Микер

Умер бывший хоккеист, четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Хоуи Микер, сообщает официальный сайт НХЛ. Ему было 97 лет.

Всю карьеру в НХЛ на позиции нападающего Микер провел в составе «Торонто» с 1946 по 1954 год. Вместе с командой он четырежды выиграл Кубок Стэнли (в 1947, 1948, 1949 и 1951 годах). Три раза выступал в Матчах всех звезд НХЛ.

После завершения карьеры был главным тренером и генеральным менеджером «Торонто», избирался в канадский парламент. Затем руководил хоккейными школами и работал аналитиком на ТВ. В 1988 году он был введен в Зал хоккейной славы.