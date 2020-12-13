Скончался бывший генменеджер «Колорадо» Пьер Лакруа

Скончался бывший президент и генеральный менеджер «Колорадо» Пьер Лакруа. Ему было 72 года, сообщает TSN.

Лакруа начинал работать в хоккее в роли агента, а в 1994 году он получил должность в «Квебеке». После переезда в Колорадо «Эвеланш» при Лакруа дважды выиграли Кубока Стэнли.

Пьер Лакруа занимал пост генерального менеджера «Лавин» до 2006 года. А президентом клуба он оставался до 2013-го.