Скончался бывший генменеджер «Колорадо» Пьер Лакруа
22:13
Скончался бывший президент и генеральный менеджер «Колорадо» Пьер Лакруа. Ему было 72 года, сообщает TSN.
Лакруа начинал работать в хоккее в роли агента, а в 1994 году он получил должность в «Квебеке». После переезда в Колорадо «Эвеланш» при Лакруа дважды выиграли Кубока Стэнли.
Пьер Лакруа занимал пост генерального менеджера «Лавин» до 2006 года. А президентом клуба он оставался до 2013-го.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю