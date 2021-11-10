Соколов дебютировал за «Оттаву» в матче против «Бостона»

Форвард «Оттавы» Егор Соколов дебютировал в НХЛ в матче регулярного чемпионата против «Бостона» (2:3).

21-летний россиянин провел на льду 7 минут 42 секунды, применил один силовой прием и завершил встречу с показателем полезности «0».

«Оттава» выбрала Соколова во втором раунде драфта-2020 под общим 61-м номером. В текущем сезоне на счету форварда 6 (2+4) очков в 9 матчах АХЛ.