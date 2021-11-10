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Соколов дебютировал за «Оттаву» в матче против «Бостона»

07:45
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Форвард «Оттавы» Егор Соколов дебютировал в НХЛ в матче регулярного чемпионата против «Бостона» (2:3).

21-летний россиянин провел на льду 7 минут 42 секунды, применил один силовой прием и завершил встречу с показателем полезности «0».

«Оттава» выбрала Соколова во втором раунде драфта-2020 под общим 61-м номером. В текущем сезоне на счету форварда 6 (2+4) очков в 9 матчах АХЛ.

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Сергей Разин все материалы автора
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