Сколько шайб надо забросить Овечкину, чтобы обойти Гретцки, Хоу и Ягра? Все расклады
Овечкину надо забить 150 голов, чтобы стать лучшим снайпером в истории НХЛ
07:20
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла».
Для 36-летнего россиянина этот гол стал 745-м в лиге. По этому показателю Овечкин занимает четвертое место среди всех игроков НХЛ. Больше него забили только Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).
Таким образом, чтобы выйти на единоличное 3-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ, Овечкину надо забросить 22 шайбы, на 2-е — 57, на 1-е — 150.
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