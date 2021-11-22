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Сколько шайб надо забросить Овечкину, чтобы обойти Гретцки, Хоу и Ягра? Все расклады

Овечкину надо забить 150 голов, чтобы стать лучшим снайпером в истории НХЛ
07:20
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла».

Для 36-летнего россиянина этот гол стал 745-м в лиге. По этому показателю Овечкин занимает четвертое место среди всех игроков НХЛ. Больше него забили только Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

Таким образом, чтобы выйти на единоличное 3-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ, Овечкину надо забросить 22 шайбы, на 2-е — 57, на 1-е — 150.

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Сергей Разин все материалы автора
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