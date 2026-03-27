Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки в списке снайперов НХЛ с учетом плей-офф

Овечкину надо забить еще 14 голов, чтобы обойти Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в пятницу, 27 марта, оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» (7:4).

Теперь у 40-летнего россиянина 1003 гола в НХЛ с учетом регулярных чемпионатов и плей-офф (926 и 77). По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков лиги в истории. Лидирует Уэйн Гретцки, забросивший 1016 шайб в регулярных чемпионатах и плей-офф (894+122).

Для того чтобы сравняться с Гретцки, Овечкину нужно забросить еще 13 шайб, а чтобы выйти на первое место среди лучших снайперов в истории НХЛ — 14.