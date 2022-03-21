Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Хоу и Гретцки? Расклады после 770-го гола Александра

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа».

36-летний россиянин забросил 770 шайб в лиге. По этому показателю Овечкин занимает третье место среди всех игроков НХЛ. Больше в лиге забили только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

Таким образом, для того чтобы выйти на 2-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ, Овечкину надо забить еще — 31, на 1-е — 124.