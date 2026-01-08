Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф? Расклады после 992-го гола Александра

Овечкину надо забить еще 25 голов, чтобы обойти Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил одну шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (1:4) в четверг, 8 января.

Теперь у 40-летнего россиянина 992 гола в НХЛ с учетом регулярных чемпионатов и плей-офф (915+77). По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков лиги в истории. Лидирует Уэйн Гретцки, забросивший 1016 шайб в регулярных чемпионатах и плей-офф (894+122).

Таким образом, для того чтобы сравняться с Гретцки, Овечкину нужно забросить еще 24 шайб, а чтобы выйти на первое место среди лучших снайперов в истории НХЛ, — 25.