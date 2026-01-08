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8 января, 05:54

Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф? Расклады после 992-го гола Александра

Овечкину надо забить еще 25 голов, чтобы обойти Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф
Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил одну шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (1:4) в четверг, 8 января.

Теперь у 40-летнего россиянина 992 гола в НХЛ с учетом регулярных чемпионатов и плей-офф (915+77). По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков лиги в истории. Лидирует Уэйн Гретцки, забросивший 1016 шайб в регулярных чемпионатах и плей-офф (894+122).

Таким образом, для того чтобы сравняться с Гретцки, Овечкину нужно забросить еще 24 шайб, а чтобы выйти на первое место среди лучших снайперов в истории НХЛ, — 25.

Александр Овечкин (справа).Овечкин забросил 915-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ
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Александр Овечкин
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