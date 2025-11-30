Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф? Расклады после 986-го гола Александра

Овечкину надо забить еще 30 голов, чтобы обойти Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» в воскресенье, 30 ноября.

Теперь у 40-летнего россиянина 986 голов в НХЛ с учетом регулярных чемпионатов и плей-офф (909+77). По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков лиги в истории. Лидирует Уэйн Гретцки, забросивший 1016 шайб в регулярных чемпионатах и плей-офф (894+122).

Таким образом, для того чтобы сравняться с Гретцки, Овечкину нужно забросить еще 30 шайб, а чтобы выйти на первое место среди лучших снайперов в истории НХЛ, — 31.