Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф? Расклады после 985-го гола Александра

Овечкину надо забить еще 31 гол, чтобы обойти Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» в четверг, 27 ноября.

Теперь у 40-летнего россиянина 985 голов в НХЛ с учетом регулярных чемпионатов и плей-офф (908+77). По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков лиги в истории. Лидирует Уэйн Гретцки, забросивший 1016 шайб в регулярных чемпионатах и плей-офф (894+122).

Таким образом, для того чтобы сравняться с Гретцки, Овечкину нужно забросить еще 31 шайбу, а чтобы выйти на первое место среди лучших снайперов в истории НХЛ, — 32.