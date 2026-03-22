Сколько надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф? Расклады

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин 22 марта забросил одну шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (2:3 ОТ).

Теперь у 40-летнего россиянина 1000 голов в НХЛ с учетом регулярных чемпионатов и плей-офф (923 и 77). По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков лиги в истории. Лидирует Уэйн Гретцки, забросивший 1016 шайб в регулярных чемпионатах и плей-офф (894+122).

Для того чтобы сравняться с Гретцки, Овечкину нужно забросить еще 16 шайб, а чтобы выйти на первое место среди лучших снайперов в истории НХЛ — 17.

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