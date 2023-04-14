Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки? Расклады после сезона-2022/23

Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки

«Вашингтон» сегодня, 14 апреля, сыграл последний матч в сезоне-2022/23, так как команда не смогла пробиться в плей-офф НХЛ.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин в этом сезоне сыграл в 73 матчах, забросил 42 шайбы и сделал 33 голевые передачи.

Теперь у него 822 гола в североамериканской лиге за карьеру. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков НХЛ в истории. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы за карьеру.

Таким образом, для того чтобы выйти на первое место среди лучших снайперов в истории НХЛ, Овечкину надо забросить еще 72 шайбы.

Список лучших снайперов в истории НХЛ

1. Уэйн Гретцки (Канада) — 894 гола (1487 матчей)

2. Александр Овечкин (Россия) — 822 (1347)

3. Горди Хоу (Канада) — 801 (1767)

4. Яромир Ягр (Чехия) — 766 (1733)

5. Бретт Халл (США) — 741 (1269)

6. Марсель Дионн (Канада) — 731 (1348)

7. Фил Эспозито (Канада) — 717 (1282)

8. Майк Гартнер (Канада) — 708 (1432)

9. Марк Мессье (Канада) — 694 (1756)

10. Стив Айзерман (Канада) — 692 (1514)