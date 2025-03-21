Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки? Расклады после 888-го гола Александра

Овечкину надо забить еще 6 голов, чтобы обойти Гретцки

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии».

Теперь на счету 39-летнего россиянина 888 голов в регулярных чемпионаатах НХЛ за карьеру. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков лиги в истории. Лидирует Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы в регулярных чемпионатах.

Таким образом, для того чтобы выйти на первое место среди лучших снайперов в истории НХЛ, Овечкину надо забросить еще 6 шайб.