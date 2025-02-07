Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки? Расклады после 879-го гола Александра

Овечкину надо забить еще 15 голов, чтобы обойти Гретцки

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии».

Теперь у 39-летнего россиянина 879 голов в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков лиги в истории. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы за карьеру.

Таким образом, для того чтобы выйти на первое место среди лучших снайперов в истории НХЛ, Овечкину надо забросить еще 15 шайб.