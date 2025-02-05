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Сегодня, 05:46

Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки? Расклады после 878-го гола Александра

Овечкину надо забить еще 16 голов, чтобы обойти Гретцки
Евгений Козинов
Корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (6:3).

Теперь у 39-летнего россиянина 878 голов в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков лиги в истории. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы за карьеру.

Таким образом, для того чтобы выйти на первое место среди лучших снайперов в истории НХЛ, Овечкину надо забросить еще 16 шайб.

Александр Овечкин. Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 878-го гола Овечкина. Текущее положение
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
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Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 878-го гола Овечкина. Текущее положение

Кучеров стал первым российским хоккеистом с 25 голами в нынешнем сезоне НХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 52 34 18 75
2 Каролина 53 32 21 68
3 Нью-Джерси 54 29 25 64
4 Коламбус 53 26 27 59
5 Айлендерс 52 24 28 55
6 Рейнджерс 52 25 27 54
7 Питтсбург 54 22 32 52
8 Филадельфия 54 23 31 52
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 54 32 22 67
2 Торонто 52 31 21 64
3 Оттава 53 29 24 62
4 Детройт 53 27 26 59
5 Тампа-Бэй 51 27 24 58
6 Бостон 54 26 28 58
7 Монреаль 52 24 28 53
8 Баффало 52 21 31 47
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 54 37 17 77
2 Даллас 52 34 18 69
3 Миннесота 53 31 22 66
4 Колорадо 54 31 23 64
5 Сент-Луис 53 24 29 52
6 Юта 52 21 31 51
7 Нэшвилл 52 18 34 43
8 Чикаго 52 16 36 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 52 32 20 68
2 Вегас 53 31 22 68
3 Лос-Анджелес 50 27 23 60
4 Калгари 52 26 26 59
5 Ванкувер 52 23 29 57
6 Анахайм 52 22 30 50
7 Сиэтл 54 23 31 49
8 Сан-Хосе 54 15 39 36
Результаты / календарь
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
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5.02
6.02
7.02
8.02
9.02
22.02
5.02 03:00
Вашингтон – Флорида
 - : -
5.02 03:00
Тампа-Бэй – Оттава
 - : -
5.02 03:00
Баффало – Коламбус
 - : -
5.02 03:00
Бостон – Миннесота
 - : -
5.02 03:00
Питтсбург – Нью-Джерси
 - : -
5.02 03:30
Айлендерс – Вегас
 - : -
5.02 04:00
Виннипег – Каролина
 - : -
5.02 04:00
Сент-Луис – Эдмонтон
 - : -
5.02 05:00
Юта – Филадельфия
 - : -
5.02 05:00
Калгари – Торонто
 - : -
5.02 06:00
Ванкувер – Колорадо
 - : -
5.02 06:00
Сиэтл – Детройт
 - : -
5.02 06:30
Сан-Хосе – Монреаль
 - : -
5.02 06:30
Анахайм – Даллас
 - : -
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