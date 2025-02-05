Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки? Расклады после 878-го гола Александра
Овечкину надо забить еще 16 голов, чтобы обойти Гретцки
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (6:3).
Теперь у 39-летнего россиянина 878 голов в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков лиги в истории. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы за карьеру.
Таким образом, для того чтобы выйти на первое место среди лучших снайперов в истории НХЛ, Овечкину надо забросить еще 16 шайб.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|52
|34
|18
|75
|2
|Каролина
|53
|32
|21
|68
|3
|Нью-Джерси
|54
|29
|25
|64
|4
|Коламбус
|53
|26
|27
|59
|5
|Айлендерс
|52
|24
|28
|55
|6
|Рейнджерс
|52
|25
|27
|54
|7
|Питтсбург
|54
|22
|32
|52
|8
|Филадельфия
|54
|23
|31
|52
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|54
|32
|22
|67
|2
|Торонто
|52
|31
|21
|64
|3
|Оттава
|53
|29
|24
|62
|4
|Детройт
|53
|27
|26
|59
|5
|Тампа-Бэй
|51
|27
|24
|58
|6
|Бостон
|54
|26
|28
|58
|7
|Монреаль
|52
|24
|28
|53
|8
|Баффало
|52
|21
|31
|47
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|54
|37
|17
|77
|2
|Даллас
|52
|34
|18
|69
|3
|Миннесота
|53
|31
|22
|66
|4
|Колорадо
|54
|31
|23
|64
|5
|Сент-Луис
|53
|24
|29
|52
|6
|Юта
|52
|21
|31
|51
|7
|Нэшвилл
|52
|18
|34
|43
|8
|Чикаго
|52
|16
|36
|37
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|52
|32
|20
|68
|2
|Вегас
|53
|31
|22
|68
|3
|Лос-Анджелес
|50
|27
|23
|60
|4
|Калгари
|52
|26
|26
|59
|5
|Ванкувер
|52
|23
|29
|57
|6
|Анахайм
|52
|22
|30
|50
|7
|Сиэтл
|54
|23
|31
|49
|8
|Сан-Хосе
|54
|15
|39
|36
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8.02
9.02
22.02
|5.02
|03:00
|
Вашингтон – Флорида
|- : -
|5.02
|03:00
|
Тампа-Бэй – Оттава
|- : -
|5.02
|03:00
|
Баффало – Коламбус
|- : -
|5.02
|03:00
|
Бостон – Миннесота
|- : -
|5.02
|03:00
|
Питтсбург – Нью-Джерси
|- : -
|5.02
|03:30
|
Айлендерс – Вегас
|- : -
|5.02
|04:00
|
Виннипег – Каролина
|- : -
|5.02
|04:00
|
Сент-Луис – Эдмонтон
|- : -
|5.02
|05:00
|
Юта – Филадельфия
|- : -
|5.02
|05:00
|
Калгари – Торонто
|- : -
|5.02
|06:00
|
Ванкувер – Колорадо
|- : -
|5.02
|06:00
|
Сиэтл – Детройт
|- : -
|5.02
|06:30
|
Сан-Хосе – Монреаль
|- : -
|5.02
|06:30
|
Анахайм – Даллас
|- : -
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