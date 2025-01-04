Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки? Расклады после 872-го гола Александра

Овечкину надо забить еще 23 гола, чтобы обойти Гретцки

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом и результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (7:4).

Теперь на счету 39-летнего россиянина 872 гола в 1449 матчах в НХЛ. Он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы за карьеру.

Таким образом, Овечкину надо забить еще 23 гола, чтобы обойти Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 872-го гола Овечкина. Текущее положение