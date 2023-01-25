Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки? Расклады после 811-го гола Александра
Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо».
Для 37-летнего россиянина этот гол стал 811-м в североамериканской лиге за карьеру. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков НХЛ в истории. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы за карьеру.
Таким образом, для того чтобы выйти на первое место среди лучших снайперов в истории НХЛ, Овечкину надо забросить еще 83 шайбы.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|46
|29
|17
|66
|2
|Нью-Джерси
|47
|31
|16
|66
|3
|Рейнджерс
|47
|26
|21
|59
|4
|Питтсбург
|47
|24
|23
|56
|5
|Вашингтон
|50
|25
|25
|56
|6
|Айлендерс
|49
|23
|26
|51
|7
|Филадельфия
|49
|20
|29
|48
|8
|Коламбус
|47
|14
|33
|31
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|47
|38
|9
|80
|2
|Торонто
|48
|29
|19
|66
|3
|Тампа-Бэй
|46
|30
|16
|61
|4
|Баффало
|47
|25
|22
|53
|5
|Флорида
|50
|23
|27
|52
|6
|Детройт
|46
|20
|26
|48
|7
|Оттава
|46
|20
|26
|43
|8
|Монреаль
|48
|20
|28
|43
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|49
|28
|21
|64
|2
|Виннипег
|49
|31
|18
|63
|3
|Колорадо
|46
|26
|20
|55
|4
|Миннесота
|46
|25
|21
|54
|5
|Нэшвилл
|47
|23
|24
|52
|6
|Сент-Луис
|48
|23
|25
|49
|7
|Аризона
|48
|15
|33
|35
|8
|Чикаго
|46
|14
|32
|32
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|49
|29
|20
|61
|2
|Лос-Анджелес
|50
|27
|23
|60
|3
|Сиэтл
|46
|27
|19
|59
|4
|Эдмонтон
|48
|27
|21
|57
|5
|Калгари
|48
|23
|25
|55
|6
|Ванкувер
|47
|19
|28
|41
|7
|Сан-Хосе
|49
|14
|35
|38
|8
|Анахайм
|48
|14
|34
|33
Результаты / календарь
15.01
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24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
|25.01
|03:00
|
Монреаль – Бостон
|2 : 4
|25.01
|03:00
|
Питтсбург – Флорида
|7 : 6 ОТ
|25.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Миннесота
|4 : 2
|25.01
|03:00
|
Филадельфия – Лос-Анджелес
|3 : 4 ОТ
|25.01
|03:00
|
Детройт – Сан-Хосе
|3 : 2 ОТ
|25.01
|03:30
|
Нью-Джерси – Вегас
|3 : 2 ОТ
|25.01
|04:00
|
Нэшвилл – Виннипег
|2 : 1
|25.01
|04:00
|
Сент-Луис – Баффало
|3 : 5
|25.01
|05:00
|
Аризона – Анахайм
|2 : 5
|25.01
|05:00
|
Колорадо – Вашингтон
|3 : 2
|25.01
|06:00
|
Ванкувер – Чикаго
|5 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|48
|88
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|46
|73
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|47
|69
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|48
|40
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|47
|37
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|47
|33
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|30
|1.82
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|21
|2.15
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|36
|2.22
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