Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки? Расклады после 809-го гола Александра

Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса».

Для 37-летнего россиянина этот гол стал 809-м в североамериканской лиге за карьеру. По этому показателю он занимает 2-е месте среди всех игроков НХЛ. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы за карьеру.

Таким образом, для того чтобы выйти на 1-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ, Овечкину надо забросить еще 85 шайб.