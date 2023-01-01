Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки? Расклады после 804-го гола Александра

Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля».

Для 37-летнего россиянина эта шайба стала 804-й в североамериканской лиге за карьеру. По этому показателю он идет на 2-м месте среди всех игроков НХЛ, уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Таким образом, для того чтобы выйти на 1-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ, Овечкину надо забросить еще 90 шайб.