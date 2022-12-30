Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки? Расклады после 803-го гола Александра

Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы».

Теперь на счету 37-летнего россиянина 803 шайбы в североамериканской лиге за карьеру. По этому показателю он идет на 2-м месте среди всех игроков НХЛ. Лидирует в списке Уэйн Гретцки (894).

Таким образом, для того чтобы выйти на 1-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ, Овечкину надо забросить еще 91 шайбу.