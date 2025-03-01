Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки? Расклады после 884-го гола Александра

Овечкину надо забить еще 11 голов, чтобы обойти Гретцки

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы».

Теперь на счету 39-летнего россиянина 884 гола в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков лиги в истории. Лидирует Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы в регулярных чемпионатах.

Таким образом, для того чтобы выйти на первое место среди лучших снайперов в истории НХЛ, Овечкину надо забросить еще 11 шайб.