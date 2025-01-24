Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки? Расклады после 875-го гола Александра

Овечкину надо забить еще 19 голов, чтобы обойти рекорд Гретцки по шайбам в НХЛ

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (3:0).

Теперь у 39-летнего россиянина 875 гол в НХЛ за карьеру. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков лиги в истории. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы за карьеру.

Таким образом, для того, чтобы выйти на первое место среди лучших снайперов в истории НХЛ, Овечкину надо забросить еще 19 шайб.