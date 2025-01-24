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Сегодня, 09:15

Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки? Расклады после 875-го гола Александра

Овечкину надо забить еще 19 голов, чтобы обойти рекорд Гретцки по шайбам в НХЛ
Сергей Разин
корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (3:0).

Теперь у 39-летнего россиянина 875 гол в НХЛ за карьеру. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков лиги в истории. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы за карьеру.

Таким образом, для того, чтобы выйти на первое место среди лучших снайперов в истории НХЛ, Овечкину надо забросить еще 19 шайб.

Александр Овечкин. Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 875-го гола Овечкина. Текущее положение

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Уэйн Гретцки
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«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
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Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 875-го гола Овечкина. Текущее положение

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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 48 33 15 71
2 Каролина 49 30 19 63
3 Нью-Джерси 50 27 23 60
4 Коламбус 49 23 26 53
5 Рейнджерс 48 24 24 52
6 Филадельфия 49 22 27 50
7 Питтсбург 50 20 30 48
8 Айлендерс 46 19 27 45
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 49 30 19 62
2 Флорида 49 28 21 59
3 Бостон 50 24 26 54
4 Тампа-Бэй 46 25 21 53
5 Оттава 48 24 24 52
6 Монреаль 48 24 24 52
7 Детройт 48 22 26 49
8 Баффало 48 18 30 41
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 49 32 17 67
2 Миннесота 48 28 20 60
3 Даллас 47 29 18 59
4 Колорадо 49 28 21 58
5 Сент-Луис 49 23 26 50
6 Юта 47 21 26 49
7 Нэшвилл 47 18 29 43
8 Чикаго 47 15 32 34
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 48 30 18 64
2 Эдмонтон 48 30 18 63
3 Лос-Анджелес 45 26 19 57
4 Калгари 46 23 23 53
5 Ванкувер 47 20 27 50
6 Сиэтл 49 21 28 45
7 Анахайм 48 19 29 44
8 Сан-Хосе 51 14 37 34
Результаты / календарь
14.01
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16.01
17.01
18.01
19.01
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21.01
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24.01
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26.01
27.01
28.01
29.01
24.01 03:00
Бостон – Оттава
 2 : 0
24.01 03:00
Рейнджерс – Филадельфия
 6 : 1
24.01 03:00
Детройт – Монреаль
 4 : 2
24.01 03:00
Каролина – Коламбус
 7 : 4
24.01 04:00
Сент-Луис – Вегас
 2 : 4
24.01 04:00
Миннесота – Юта
 0 : 4
24.01 05:00
Калгари – Баффало
 5 : 2
24.01 05:00
Эдмонтон – Ванкувер
 6 : 2
24.01 06:00
Сиэтл – Вашингтон
 0 : 3
24.01 06:00
Анахайм – Питтсбург
 5 : 1
24.01 06:30
Сан-Хосе – Нэшвилл
 5 : 6
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