Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки? Расклады после 873-го гола Александра

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (4:1).

Теперь у 39-летнего россиянина 873 гола в североамериканской лиге за карьеру. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков НХЛ в истории. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы за карьеру.

Таким образом, для того, чтобы выйти на первое место среди лучших снайперов в истории НХЛ, Овечкину надо забросить еще 21 шайбу.