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Сегодня, 07:00

Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки? Расклады после 873-го гола Александра

Сергей Разин
корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (4:1).

Теперь у 39-летнего россиянина 873 гола в североамериканской лиге за карьеру. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков НХЛ в истории. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы за карьеру.

Таким образом, для того, чтобы выйти на первое место среди лучших снайперов в истории НХЛ, Овечкину надо забросить еще 21 шайбу.

Александр Овечкин. Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 873-го гола Овечкина. Текущее положение

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
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Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 873-го гола Овечкина. Текущее положение

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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 43 28 15 61
2 Нью-Джерси 45 26 19 56
3 Каролина 43 26 17 54
4 Коламбус 43 20 23 46
5 Питтсбург 44 18 26 44
6 Айлендерс 42 17 25 41
7 Филадельфия 43 18 25 41
8 Рейнджерс 41 19 22 40
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 44 27 17 56
2 Флорида 43 25 18 53
3 Тампа-Бэй 40 22 18 47
4 Бостон 45 21 24 47
5 Монреаль 42 20 22 44
6 Оттава 41 20 21 43
7 Детройт 41 19 22 42
8 Баффало 43 16 27 37
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 44 29 15 61
2 Миннесота 42 26 16 56
3 Даллас 41 27 14 55
4 Колорадо 44 26 18 53
5 Сент-Луис 44 20 24 44
6 Юта 42 18 24 43
7 Нэшвилл 42 13 29 33
8 Чикаго 43 14 29 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 41 28 13 59
2 Эдмонтон 42 26 16 55
3 Лос-Анджелес 39 24 15 53
4 Ванкувер 42 19 23 48
5 Калгари 40 19 21 45
6 Анахайм 42 17 25 39
7 Сиэтл 43 18 25 39
8 Сан-Хосе 44 13 31 32
Результаты / календарь
2.01
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
12.01 00:05
Питтсбург – Оттава
 0 : 5
12.01 00:05
Баффало – Сиэтл
 2 : 6
12.01 03:00
Торонто – Ванкувер
 0 : 3
12.01 03:00
Виннипег – Колорадо
 3 : 0
12.01 03:00
Филадельфия – Анахайм
 6 : 0
12.01 03:00
Сент-Луис – Коламбус
 1 : 2
12.01 03:00
Монреаль – Даллас
 1 : 2 Б
12.01 03:00
Нью-Джерси – Тампа-Бэй
 3 : 2 ОТ
12.01 03:00
Чикаго – Эдмонтон
 3 : 4
12.01 04:00
Нэшвилл – Вашингтон
 1 : 4
12.01 05:00
Юта – Айлендерс
1 : 2
12.01 06:00
Калгари – Лос-Анджелес
 - : -
12.01 06:00
Вегас – Рейнджерс
- : -
12.01 06:00
Сан-Хосе – Миннесота
 - : -
12.01 23:00
Детройт – Сиэтл
 - : -
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