Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки? Расклады после 869-го гола Александра

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче с «Торонто» (5:2) в регулярном чемпионат НХЛ.

Теперь у 39-летнего россиянина 869 голов в североамериканской лиге за карьеру. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков НХЛ в истории. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы за карьеру.

Таким образом, для того чтобы выйти на первое место среди лучших снайперов в истории НХЛ, Овечкину надо забросить еще 25 шайб.