Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки? Расклады после 863-го гола Александра

Овечкину надо забить еще 31 гол, чтобы обойти Гретцки

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил две шайбы в ворота «Сент-Луиса» (8:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Теперь у 39-летнего россиянина 863 гола в североамериканской лиге за карьеру. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков НХЛ в истории. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы за карьеру.

Таким образом, для того чтобы выйти на первое место среди лучших снайперов в истории НХЛ, Овечкину надо забросить еще 31 шайбу.