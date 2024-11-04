Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки? Расклады после 860-го гола Александра

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (2:4).

Теперь у 39-летнего россиянина 860 голов в североамериканской лиге за карьеру. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков НХЛ в истории. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы за карьеру.

Таким образом, для того чтобы выйти на первое место среди лучших снайперов в истории НХЛ, Овечкину надо забросить еще 34 шайбы.