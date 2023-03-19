Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки? Расклады после 819-го гола Александра

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сделал дубль в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты».

Для 37-летнего россиянина этот гол стал 819-м в североамериканской лиге за карьеру. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков НХЛ в истории. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы за карьеру.

Таким образом, для того чтобы выйти на первое место среди лучших снайперов в истории НХЛ, Овечкину надо забросить еще 75 шайб.