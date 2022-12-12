Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки и Хоу? Расклады после 797-го гола Александра

Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки и Хоу

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (5:2).

Теперь на счету 37-летнего россиянина 797 шайб в североамериканской лиге за карьеру. По этому показателю он занимает 3-е место среди всех игроков НХЛ. Больше него забросили только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

Таким образом, для того чтобы выйти на 2-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ, Овечкину надо забросить еще 5 шайб, на 1-е — 98.