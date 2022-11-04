Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки и Хоу? Расклады после 786-го гола Александра

Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки и Хоу

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта».

Теперь на счету 37-летнего россиянина 786 шайб в лиге за всю карьеру. По этому показателю он занимает 3-е место среди всех игроков НХЛ. Больше него забросили только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

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The #Gr8 has tied Gordie Howe for most goals all-time with a single franchise in NHL history.#ALLCAPS | @LeidosInc pic.twitter.com/DtdDf7uSgr — Washington Capitals (@Capitals) November 4, 2022

Таким образом, для того чтобы выйти на 2-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ, Овечкину надо забросить еще 15 голов, на 1-е — 108.