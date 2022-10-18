Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки и Хоу? Расклады после 781-го гола Александра

Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки и Хоу

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера».

37-летний россиянин забросил шайбу на 56-й секунде, реализовав большинство. На счету Овечкина 781 шайб в лиге за всю карьеру. По этому показателю он занимает третье место среди всех игроков НХЛ. Больше него в лиге забили только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

Таким образом, для того чтобы выйти на 2-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ, Овечкину надо забить еще 20 голов, на 1-е — 113.