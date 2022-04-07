Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки и Хоу

Нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампа-Бэй».

Россиянин на 16-й минуте первого периода сделал счет 3:1 в пользу «Кэпиталз». Для него этот гол стал 43-м в этом сезоне.

Овечкин забросил 773-ю шайбу за всю карьеру в НХЛ. Он занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги. На первом месте Уэйн Гретцки (894), на втором — Горди Хоу (801).

Таким образом, чтобы опередить Хоу, Овечкину надо забросить еще 28 шайб, а чтобы опередить Гретцки — 121.