Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки и Хоу
Нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампа-Бэй».
Россиянин на 16-й минуте первого периода сделал счет 3:1 в пользу «Кэпиталз». Для него этот гол стал 43-м в этом сезоне.
Овечкин забросил 773-ю шайбу за всю карьеру в НХЛ. Он занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги. На первом месте Уэйн Гретцки (894), на втором — Горди Хоу (801).
Таким образом, чтобы опередить Хоу, Овечкину надо забросить еще 28 шайб, а чтобы опередить Гретцки — 121.
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|7.04
|02:30
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Вашингтон – Тампа-Бэй
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Виннипег – Детройт
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|03:00
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Сент-Луис – Сиэтл
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|05:00
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Анахайм – Калгари
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