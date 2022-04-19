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Сегодня, 06:29

Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки и Хоу? Расклады после 778-го гола Александра

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо».

36-летний россиянин забросил 778-ю шайбу в лиге. По этому показателю Овечкин занимает третье место среди всех игроков НХЛ. Больше в лиге забили только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

Таким образом, для того чтобы выйти на 2-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ, Овечкину надо забить еще 23 гола, на 1-е — 116.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 778-го гола Овечкина. Текущее положение
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 76 48 28 104
2 Рейнджерс 76 49 27 104
3 Питтсбург 77 43 34 97
4 Вашингтон 75 42 33 94
5 Айлендерс 75 35 40 79
6 Коламбус 76 35 41 76
7 Нью-Джерси 75 26 49 59
8 Филадельфия 76 23 53 57
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 75 54 21 114
2 Торонто 76 50 26 106
3 Тампа-Бэй 75 46 29 100
4 Бостон 75 46 29 97
5 Баффало 78 29 49 69
6 Детройт 76 29 47 68
7 Оттава 75 28 47 63
8 Монреаль 76 20 56 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 75 55 20 116
2 Сент-Луис 76 46 30 102
3 Миннесота 75 47 28 101
4 Даллас 75 43 32 91
5 Нэшвилл 76 43 33 91
6 Виннипег 76 35 41 81
7 Чикаго 76 25 51 61
8 Аризона 75 22 53 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 76 47 29 103
2 Эдмонтон 76 44 32 94
3 Лос-Анджелес 77 40 37 90
4 Вегас 76 41 35 87
5 Ванкувер 75 37 38 84
6 Анахайм 77 30 47 74
7 Сан-Хосе 75 29 46 70
8 Сиэтл 74 24 50 54
Результаты / календарь
9.04
10.04
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12.04
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22.04
23.04
24.04
19.04 03:00
Чикаго – Калгари
 2 : 5
19.04 04:00
Колорадо – Вашингтон
 - : -
19.04 05:00
Сиэтл – Оттава
 - : -
19.04 05:00
Аризона – Каролина
 - : -
19.04 05:00
Вегас – Нью-Джерси
 - : -
19.04 05:30
Ванкувер – Даллас
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 75 110
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 75 108
Джонни Годро

Джонни Годро

Калгари

 76 107
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 70 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 75 54
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 76 50
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 50 2.05
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 61 2.18
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 52 2.19
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