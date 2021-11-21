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Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки, Хоу и Ягра? Все расклады

Овечкину надо забить 151 гол, чтобы стать лучшим снайпером в истории НХЛ
09:20
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (4:0).

Для 36-летнего россиянина эта шайба стала 744-й в лиге. По этому показателю Овечкин занимает четвертое место среди всех игроков НХЛ. Больше в лиге забили только Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

Таким образом, для того чтобы выйти на единоличное 3-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ, Овечкину надо забить еще 23 гола, на 2-е — 58, на 1-е — 151.

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Карен Саркисян все материалы автора
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Материалы сюжета: Александр Овечкин: рекорд НХЛ по числу голов Уэйна Гретцки и гонка за лучшими снайперами лиги в истории, новости и статистика