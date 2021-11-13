Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки, Хоу и Ягра? Все расклады
Овечкину надо забить 153 гола, чтобы стать лучшим снайпером в истории НХЛ
03:48
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса».
Для 36-летнего россиянина эта шайба стала 742-й в лиге. По этому показателю Овечкин обошел Бретта Халла и занимает четвертое место среди всех игроков НХЛ. Больше в лиге забили только Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).
Таким образом, для того, чтобы выйти на единоличное 3-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ, Овечкину надо забить еще 25 голов, на 2-е — 60, на 1-е — 153.
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