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Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки, Хоу и Ягра? Все расклады

Овечкину надо забить 153 гола, чтобы стать лучшим снайпером в истории НХЛ
03:48
Александр Овечкин. Фото Twitter
Александр Овечкин. Фото Twitter
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса».

Для 36-летнего россиянина эта шайба стала 742-й в лиге. По этому показателю Овечкин обошел Бретта Халла и занимает четвертое место среди всех игроков НХЛ. Больше в лиге забили только Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

Таким образом, для того, чтобы выйти на единоличное 3-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ, Овечкину надо забить еще 25 голов, на 2-е — 60, на 1-е — 153.

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Евгений Козинов все материалы автора
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Материалы сюжета: Александр Овечкин: рекорд НХЛ по числу голов Уэйна Гретцки и гонка за лучшими снайперами лиги в истории, новости и статистика