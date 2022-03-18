Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 03:57

Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки, Хоу и Ягра? Расклады после 768-го гола Александра

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Овечкин.
Фото Twitter

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса».

36-летний россиянин забросил 768 шайб в лиге. По этому показателю Овечкин занимает третье место среди всех игроков НХЛ. Больше в лиге забили только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

Таким образом, для того чтобы выйти на 2-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ, Овечкину надо забить еще — 33, на 1-е — 126.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
1
0
Читайте также
Лыжные марафоны: как они устроены, кто их бегает и сколько зарабатывает
Кирилл Капризов – «новый Овечкин». Звезда «Миннесоты» бьет рекорды и сражается за звание лучшего россиянина в НХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 768-го гола Овечкина. Текущее положение
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 59 41 18 87
2 Рейнджерс 60 38 22 81
3 Питтсбург 61 36 25 81
4 Вашингтон 61 33 28 76
5 Коламбус 61 31 30 65
6 Айлендерс 57 24 33 57
7 Нью-Джерси 61 22 39 49
8 Филадельфия 59 18 41 47
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 60 41 19 88
2 Тампа-Бэй 60 39 21 84
3 Торонто 60 38 22 81
4 Бостон 61 37 24 79
5 Детройт 60 24 36 55
6 Баффало 60 20 40 48
7 Оттава 60 21 39 47
8 Монреаль 60 16 44 40
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 61 43 18 91
2 Сент-Луис 59 34 25 76
3 Миннесота 59 35 24 74
4 Нэшвилл 60 35 25 74
5 Даллас 58 32 26 67
6 Виннипег 61 28 33 66
7 Чикаго 61 22 39 53
8 Аризона 60 20 40 44
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 60 37 23 81
2 Лос-Анджелес 62 33 29 74
3 Эдмонтон 60 33 27 70
4 Вегас 62 32 30 68
5 Ванкувер 61 30 31 67
6 Анахайм 63 27 36 65
7 Сан-Хосе 59 26 33 60
8 Сиэтл 62 18 44 42
Результаты / календарь
8.03
9.03
10.03
11.03
12.03
13.03
14.03
15.03
16.03
17.03
18.03
19.03
20.03
21.03
22.03
23.03
18.03 02:00
Рейнджерс – Айлендерс
- : -
18.03 02:00
Коламбус – Вашингтон
 - : -
18.03 02:00
Монреаль – Даллас
 - : -
18.03 02:00
Торонто – Каролина
 - : -
18.03 02:00
Филадельфия – Нэшвилл
 - : -
18.03 03:00
Сент-Луис – Питтсбург
 - : -
18.03 04:00
Эдмонтон – Баффало
 - : -
18.03 05:00
Ванкувер – Детройт
 - : -
18.03 05:00
Лос-Анджелес – Сан-Хосе
 - : -
18.03 05:30
Вегас – Флорида
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 59 85
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 60 84
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 60 83
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 56 45
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 60 39
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 60 39
И КН
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 47 2.06
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 39 2.07
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 40 2.08
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости