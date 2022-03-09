Овечкину осталось забросить одну шайбу, чтобы догнать Ягра

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари».

36-летний россиянин забросил 765 шайб в лиге. По этому показателю Овечкин занимает четвертое место среди всех игроков НХЛ. Больше в лиге забили только Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

Таким образом, для того чтобы выйти на 3-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ, Овечкину надо забить еще 1 гол, на 2-е — 36, на 1-е — 129. До рекорда — 130 голов.