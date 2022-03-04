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Сегодня, 05:59

Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки, Хоу и Ягра? Расклады после 763-го гола Александра

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Twitter

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (4:0).

36-летний россиянин забросил 763 шайбы в лиге. По этому показателю Овечкин занимает четвертое место среди всех игроков НХЛ. Больше в лиге забили только Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

Таким образом, для того чтобы выйти на единоличное 3-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ, Овечкину надо забить еще 3 гола, на 2-е — 38, на 1-е — 131.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
4
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 54 37 17 79
2 Питтсбург 56 34 22 76
3 Рейнджерс 54 34 20 73
4 Вашингтон 56 29 27 67
5 Коламбус 54 28 26 57
6 Айлендерс 51 20 31 48
7 Нью-Джерси 54 19 35 43
8 Филадельфия 54 16 38 42
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 54 36 18 77
2 Тампа-Бэй 53 35 18 76
3 Торонто 54 35 19 74
4 Бостон 54 32 22 68
5 Детройт 54 24 30 54
6 Оттава 53 19 34 43
7 Баффало 55 17 38 42
8 Монреаль 54 13 41 33
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 54 40 14 84
2 Сент-Луис 53 32 21 70
3 Миннесота 52 32 20 67
4 Нэшвилл 54 30 24 64
5 Даллас 53 30 23 63
6 Виннипег 54 24 30 57
7 Чикаго 54 19 35 46
8 Аризона 53 14 39 32
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 52 32 20 70
2 Лос-Анджелес 55 29 26 65
3 Вегас 54 30 24 64
4 Эдмонтон 54 30 24 63
5 Анахайм 56 26 30 61
6 Ванкувер 56 27 29 60
7 Сан-Хосе 54 24 30 54
8 Сиэтл 56 17 39 39
Результаты / календарь
22.02
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5.03
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8.03
9.03
4.03 03:00
Вашингтон – Каролина
 4 : 0
4.03 03:00
Тампа-Бэй – Питтсбург
 1 : 5
4.03 03:00
Филадельфия – Миннесота
 4 : 5
4.03 03:00
Флорида – Оттава
 3 : 0
4.03 03:30
Айлендерс – Ванкувер
 3 : 4
4.03 04:30
Чикаго – Эдмонтон
 - : -
4.03 05:00
Аризона – Колорадо
 - : -
4.03 05:00
Вегас – Бостон
 - : -
4.03 05:00
Калгари – Монреаль
 - : -
Все результаты / календарь
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 53 77
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 54 76
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 53 75
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 54 37
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 51 37
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 54 35
И КН
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 24 1.95
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 35 1.98
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 38 2.06
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