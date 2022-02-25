Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки, Хоу и Ягра? Расклады после 762-го гола Александра

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (1:4).

Для 36-летнего россиянина эта шайба стала 762-й в лиге. По этому показателю Овечкин занимает четвертое место среди всех игроков НХЛ. Больше в лиге забили только Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

Таким образом, для того чтобы выйти на единоличное 3-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ, Овечкину надо еще 5 голов, на 2-е — 40, на 1-е — 133.