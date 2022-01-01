Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки, Хоу и Ягра? Расклады после 754-го гола Александра

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (3:1).

Эти шайбы стали для 36-летнего россиянина 753-й и 754-й в лиге. Овечкин занимает четвертое место в НХЛ по количеству голов. Больше в лиге забили только Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

Чтобы выйти на единоличное 3-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ, Овечкину надо забить еще 13 голов, на 2-е — 48, на 1-е — 141.