Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки, Хоу и Ягра? Расклады после 754-го гола Александра
06:29
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (3:1).
Эти шайбы стали для 36-летнего россиянина 753-й и 754-й в лиге. Овечкин занимает четвертое место в НХЛ по количеству голов. Больше в лиге забили только Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).
Чтобы выйти на единоличное 3-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ, Овечкину надо забить еще 13 голов, на 2-е — 48, на 1-е — 141.
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