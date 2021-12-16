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Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки, Хоу и Ягра? Расклады после 751-го гола Александра

05:53
Александр Овечкин. Фото AFP
Александр Овечкин. Фото AFP
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго».

Для 36-летнего россиянина эти шайба стала 751-й в лиге. По этому показателю Овечкин занимает четвертое место среди всех игроков НХЛ. Больше в лиге забили только Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

Таким образом, для того, чтобы выйти на единоличное 3-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ, Овечкину надо забить еще 15 голов, на 2-е — 50, на 1-е — 143.

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Евгений Петров все материалы автора
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