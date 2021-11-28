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Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки, Хоу и Ягра? Расклады после 749 гола Александра

22:36
Александр Овечкин. Фото Getty Images
Александр Овечкин. Фото Getty Images
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины».

Для 36-летнего россиянина эти шайба стала 749-й в лиге. По этому показателю Овечкин занимает четвертое место среди всех игроков НХЛ. Больше в лиге забили только Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

Таким образом, для того, чтобы выйти на единоличное 3-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ, Овечкину надо забить еще 17 голов, на 2-е — 52, на 1-е — 145.

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Александр Овечкин: рекорд НХЛ по числу голов Уэйна Гретцки и гонка за лучшими снайперами лиги в истории, новости и статистика