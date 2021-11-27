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Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки, Хоу и Ягра? Расклады после 748 гола Александра

Овечкину надо забить 148 голов, чтобы стать лучшим снайпером в истории НХЛ
03:25
Александр Овечкин. Фото Twitter
Александр Овечкин. Фото Twitter
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды».

Для 36-летнего россиянина эти шайбы стали 746-й, 747-й и 748-й в лиге. По этому показателю Овечкин занимает четвертое место среди всех игроков НХЛ. Больше в лиге забили только Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

Таким образом, для того, чтобы выйти на единоличное 3-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ, Овечкину надо забить еще 18 голов, на 2-е — 53, на 1-е — 146.

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Евгений Козинов все материалы автора
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Материалы сюжета: Александр Овечкин: рекорд НХЛ по числу голов Уэйна Гретцки и гонка за лучшими снайперами лиги в истории, новости и статистика