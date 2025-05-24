Скиннер вышел на второе место по сухим матчам в плей-офф НХЛ в истории «Эдмонтона»

«Эдмонтон» во втором матче полуфинальной серии Кубка Стэнли обыграл «Даллас» (3:0).

Вратарь «Ойлерз Стюарт Скиннер отразил все 24 броска. 26-летний канадец провел четвертый матч на ноль и вышел на второе место по этому показателю в истории франшизы. Возглавляет список Кертис Джозеф, у которого пять «сухих» матчей.

На счету Скиннера 7 матчей в текущем плей-офф, в которых он отразил 89 процентов бросков при коэффициенте надежности 2.90.