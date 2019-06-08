Скиннер подписал восьмилетний контракт с "Баффало" на 72 миллиона долларов

Нападающий "Баффало" Джефф Скиннер подписал с клубом восьмилетний контракт на 72 миллиона долларов. В год он будет зарабатывать по девять миллионов.

В дебютный сезон за "Баффало" на его счету 63 (40+23) очка в 82 матчах. Всего за карьеру седьмой раунд драфта 2010 года набрал 442 (244+198) балла в 661 игре при показателе полезности "-96". 27-летний форвард дважды принимал участие на Матче всех звезд НХЛ. В 2017 году Скиннер стал серебряным призером чемпионата мира в составе сборной Канады.

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